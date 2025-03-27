زيلينسكي خلال ختام قمة باريس: روسيا لا تريد أي نوع من السلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال ختام قمة باريس، أن "روسيا لا تريد أي نوع من السلام في أوكرانيا".

وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، هدفت القمة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات في قصر الإليزيه إلى وضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية التي ستقدم لكييف، وبينها احتمال نشر جنود أوروبيين، في إطار اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، ما زال افتراضيا إلى حد كبير.