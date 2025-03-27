أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال ختام قمة باريس، أن "روسيا لا تريد أي نوع من السلام في أوكرانيا".
وبحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس"، هدفت القمة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات في قصر الإليزيه إلى وضع اللمسات الأخيرة على الضمانات الأمنية التي ستقدم لكييف، وبينها احتمال نشر جنود أوروبيين، في إطار اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، ما زال افتراضيا إلى حد كبير.
كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي خلال ختام قمة باريس: روسيا لا تريد أي نوع من السلام في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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