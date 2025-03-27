خارجية الصين: لا رابح في حرب تجارية ولا يمكن تحقيق النمو لأي دولة بفرض الرسوم الجمركية

شددت وزارة الخارجية الصينية، على أنّه "لا رابح في حرب تجارية أو حرب رسوم جمركية"، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات المصنعة في الخارج.

ولفت الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جيا كون، في مؤتمر صحفي، إلى أنّه "لم يتحقق النمو والازدهار لأي دولة بفرض الرسوم الجمركية"، موضحة "أننا نعارض بشدة استخدام الإكراه الاقتصادي للإضرار بحقوق ومصالح الدول الأخرى".

هذا، وأكّد على رفض الصين اقتراحا للرئيس الأميركي ينص على خفض محتمل للرسوم الجمركية عليها في مقابل موافقة بكين على بيع منصة "تيك توك".