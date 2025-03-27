الشرطة الهولندية: إصابة عدة أشخاص في عملية طعن بأمستردام

اعلنت شرطة أمستردام اليوم إن عدة أشخاص أصيبوا في عملية طعن بالقرب من ساحة دام بوسط العاصمة الهولندية، ولم يؤكد متحدث باسم الشرطة ما إذا كانت قد ألقت القبض على المهاجم أو عرفت داوفعه.

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