مساعد لخامنئي: إيران مستعدة لإجراء محادثات غير مباشرة مع أميركا

ذكر مستشار المرشد الأعلى الإيراني كمال خرازي إن طهران لم تغلق كل الأبواب أمام حل خلافاتها مع الولايات المتحدة، ومستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن خرازي قوله "الجمهورية الإسلامية لم تغلق كل الأبواب. وهي مستعدة لمفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة لتقييم الطرف الآخر وعرض شروطها واتخاذ القرار المناسب".

وترفض طهران حتى الآن تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب لها بالتوصل إلى اتفاق وإلا مواجهة عواقب عسكرية. ووصف السيد خامنئي هذه الرسالة بأنها مخادعة، وقال وزير الخارجية عباس عراقجي إن من المستحيل إجراء محادثات ما لم تغير واشنطن سياسة "أقصى الضغوط" التي تمارسها على إيران.

ومن المقرر أن ترد إيران قريبا على رسالة ترامب، وقال عراقجي الأسبوع الماضي إن طهران ستأخذ في الاعتبار تهديدات ترامب والفرص في ردها على الرسالة.