شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة مؤسسة نبيل الكاتب.. عطاء وتكريم لفئات المجتمع بالبحيرة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

في مبادرة تعكس روح التكافل والتضامن، قامت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتنفيذ نشاط اجتماعي واسع النطاق في محافظة البحيرة، استهدف النشاط فئات مختلفة من المجتمع، شملت عمال النظافة في مركز وبندر دمنهور، وأعضاء رابطة الصم والبكم، وحفظة القرآن الكريم في قرية أبو صالح بكفر الدوار.

تضمنت الفعاليات توزيع جوائز مالية لتكريم 1600 من حفظة القرآن الكريم، وتوزيع كراتين مواد غذائية وملابس العيد على 1000 عامل نظافة، بالإضافة إلى تقديم ملابس وكراتين مواد غذائية لـ 100 من أعضاء رابطة الصم والبكم، كما تم تنظيم إفطار جماعي لعمال النظافة، تقديرًا لجهودهم وتضحياتهم.

حضر الفعاليات كل من السفيرة نبيلة مكرم،رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والنائبة نيفين الكاتب،رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب ، والعديد من القيادات التنفيذية والمجتمع المدني والشخصيات العامة مما يعكس أهمية المبادرة ودورها في تعزيز الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.



وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من هذه المبادرة 2700 فرد، مما يؤكد حجم الأثر الإيجابي الذي حققته في المجتمع المحلي.

ويؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على أهمية هذه المبادرات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز قيم العطاء والتكافل في المجتمع المصري. ويُثني التحالف على جهود مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، في مواصلة العمل الدؤوب لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.