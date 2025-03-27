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الجبهة الوطنية يعلن هيئة مكتب أمانة الشباب من 14 عضوا

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الجبهة الوطنية يعلن هيئة مكتب أمانة الشباب من 14 عضوا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 27 مارس 2025 04:37 م

أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية تشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب بالحزب من 14 عضوا؛ هم النواب حازم إمام؛ وحسام غالي؛ وكابتن عماد متعب؛ وحسام محمد فوزي؛ ومهندس هاني محمد سعد؛ ومها أبو الوفا وطارق أبو العنيين؛ ومحمد طارق طلعت؛ و محمود مرشدي؛ ومهندس محمد عصام؛ مهندس رامز نادر؛ وعمر خالد ضياء الدين؛ ود. شادي سامي؛ ود. محمد وفائي.


جدير بالذكر إنه تم من قبل اختيار المستشار محمد عمران اميناً للشباب ود أحمد النبوى ود أحمد القصير أمينان مساعدان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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