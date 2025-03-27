الجميل اكد خلال لقائه السفير الهولندي ضرورة استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها وحصر السلاح بيدها

اكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل خلال لقائه في مقره في بكفيا سفير هولندا فرانك مولن يرافقه السكرتير الثاني للشؤون السياسية ياسبر كبتاين، "أهمية استعادة الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على أراضيها وحصر السلاح بيدها".
وقد جرى خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة، ولا سيما الانطلاقة الجديدة لحكومة العهد، كما تم التطرق إلى ملف النازحين السوريين والتشديد على ضرورة عودتهم إلى بلادهم.
كما اطّلع السفير الهولندي من رئيس الكتائب على مبادرة المصارحة والمصالحة، مثنيًا على أهميتها.
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