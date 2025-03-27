فريق الطوارئ في مستشفى حيرام في صور اخمد حريقا شب في سيارة في مرأب المستشفى

تمكن فريق الطوارئ في مستشفى حيرام في صور من السيطرة على حريق شب في سيارة كانت مركونة في مرأب المستشفى بسبب انفجار بطارية " بور بنك " نتيجة ارتفاع درجات الحرارة .
واشاد رئيس المستشفى الدكتور سلمان عيديبي بالموظفين وبفريق الطوارئ على جهودهم في الإسراع للسيطرة على الحريق قبل تمدده.
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