جعجع: "القوات" ليست مجرد حزب بل هي تاريخ بحد ذاته

اعتبر رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، أن "القوات ليست مجرد حزب، بل هي تاريخ بحد ذاته".

كلام جعجع جاء خلال حفل تسليم البطاقات للمنتسبين الجدد، الذي أقامته الأمانة العامة للحزب في المقر العام في معراب.

وقال للمتنسبين: "أنتم تضعون أنفسكم في موقع التأثير على هذه الأحداث التي تؤثر في حياتكم. مثلاً، نعم، هناك من سرق أموالنا في المصارف، لكن لا يكفي أن نشتكي. المطلوب أن نتحرك، نعمل، ونتنظّم، كي لا يعود أحد ليسرق أموالنا وأموال الناس مجدداً. دوركم في الحياة شديد الأهمية. فإما أن نكون مثل أولئك الذين لا يفعلون شيئاً سوى المشاهدة والبكاء، أو نكون من أصحاب التأثير الذين يغيّرون مجرى الأمور ضمن نطاقهم".

وأضاف "أمامنا خياران: إما أن نعيش في صلب التاريخ ونكمل ما بدأه أجدادنا، ولو لم يكونوا منتسبين حزبياً، إلا أنهم مارسوا ما نمارسه اليوم عن وعي، أو أن نعيش على هامش التاريخ".

وتطرّق إلى دور "القوّات" قائلًا: "كلمة صغيرة أخيرة حول دور القوات اللبنانية: لتدركوا تماماً أين أنتم اليوم. إذا نظرنا إلى لبنان قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، رغم أن الوضع تحسّن قليلاً الآن، وحذفنا القوات اللبنانية من المعادلة، فماذا كان سيبقى من لبنان؟ ماذا كان سيحدث في زحلة؟ وماذا كان سيحدث في جونية؟ وفي سائر المناطق؟ من كان سيبقى؟ لا أعرف، لكني أعتقد أن الوضع كان سيتغيّر كثيراً نحو واقع لا يشبه ما نطمح إليه".

وشدد جعجع على أنه "بانتسابكم اليوم، أنتم تضعون في أيديكم مهمة عظيمة، ليست عبئاً، بل شرفاً. لكنها تتطلب عملا كثيرا، وجهدا كبيرا. وفي نهاية المطاف، يمكن لكل واحد منكم أن ينام مرتاح الضمير، لأنه يقوم بما يجب أن يقوم به".

واعتبر أن "في المجتمع نوعين من الناس: من يمرّون من دون أن يتركوا أثرا، ومن يتركون بصمة في كل مكان. أنتم من الذين قرّروا أن يتركوا بصمة".

وختم بالقول: "أهنئكم فردا فردا على انتسابكم، وأطلب منكم أن تكونوا أوفياء لهذا الانتساب حتى اللحظة الأخيرة، كما كان رفاقنا الأوفياء منذ خمسين عاما حتى اليوم".