قدم النواب من كتلة "لبنان القوي"، جبران باسيل ، جيمي جبور، غسان عطا الله، ادكار طرابلسي، ندى البستاني، شربل مارون، سليم عون، نقولا صحناوي وسيزار ابي خليل، طعنا أمام المجلس الدستوري في مقره في الحدت ظهر اليوم في دستورية مرسوم قانون الموازنة العامة 2025 ، مع طلب تعليق مفعوله.

كانت هذه تفاصيل خبر تكتل "لبنان القوي" قدم طعنا بقانون موازنة 2025 الى المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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