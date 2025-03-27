بخاش بمؤتمر الجراحة الروبوتية بمستشفى المشرق: لبنان تحول من مستورد لتقنيات الطب الحديث الى مصدر لها

أكد نقيب أطباء لبنان في بيروت يوسف بخاش ان "لبنان تحول من مستورد لتقنيات الطب الحديث وجراحاته الى مصدر لها بفعل المؤتمرات الطبية وتبادل الخبرات والابحاث والمعلومات وعمل القطاع الطبي المستمر لتطوير نفسه".

واشار في كلمة القاها خلال إطلاق مؤتمر الجراحة الروبوتية الذي انعقد في مستشفى المشرق بحضور أطباء ومعنين من لبنان والخارج، الى أننا "نلتقي اليوم في إطلاق مؤتمر الجراحة الروبوتية في مجال أمراض المسالك البولية والذي تنظمه مؤسسة "ايركاد لبنان"، لافتا الى ان "هذا المؤتمر يحمل نكهة خاصة لناحية التوقيت والمضمون".

واوضح ان "من حيث التوقيت يأتي هذا المؤتمر بعد سنوات طويلة من التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية انتهت بحرب مدمرة وضعت القطاع الصحي بخطر شديد تمكن الجسم الطبي من تخطيه بنجاح بفضل المسؤولية العالية التي تحملها الأطباء بكل إنسانية وتفان، ومع ذلك أصر القيمون على هذا المؤتمر وعلى رأسهم البروفسور انطوان معلوف رئيس مجلس ادارة مستشفى المشرق على إطلاق هذه المبادرة العلمية التي تحمل في طياتها الانضواء تحت لواء المسيرة الاصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس جوزف عون وحكومة العهد الأولى".