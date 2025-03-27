معلومات mtv: كريم سعيد سيُصبح حاكماً لمصرف لبنان إمّا بالتصويت أو بالتوافق

ذكرت معلومات "mtv" بان كريم سعيد سيُصبح حاكماً لمصرف لبنان إمّا بالتصويت أو بالتوافق خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة حاليا في القصر الجمهوري. واوضحت بان أحد الوزراء طالب بتأجيل بند حاكمية مصرف لبنان إلى جلسة لاحقة، إلا أنّ طلبه قوبل بالرفض ورئيس الجمهورية ماضٍ ببند التعيينات.
واوضحت معلومات "mtv" بان كريم سعيد سيُستدعى إلى قصر بعبدا بعد قليل للمشاركة في جلسة الحكومة ويجيب عن تساؤلات بعض الوزراء.
وفي السياق، اشارت معلومات للـ "LBCI" الى ان كريم سعيد في طريقه إلى بعبدا للحديث أمام مجلس الوزراء.
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