وزير الاتّصالات أرسل رسميًا إلى وزير التّنمية الإدارية توصيف وظائف مجلس إدارة الهيئة النّاظمة للاتّصالات

افاد مكتب وزير الاتصالات شارل الحاج، بأن "الوزير أرسل رسميًا إلى وزير التّنمية الإدارية توصيف وظائف مجلس إدارة الهيئة النّاظمة للاتّصالات. وسيتمّ نشر الإعلانات على موقع OMSAR مباشرةً بعد عيد الفطر". واشار المكب الى أن "على الرّاغبين إرسال سيرهم الذّاتية"، موضحا أنّ "الموعد النّهائي لتقديم الطلبات سيكون بعد 3 أسابيع من تاريخ النشر".

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