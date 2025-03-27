الرئيس عون استقبل "راهبات العائلة المقدسة المارونيات": للمحافظة على مدارس الراهبات في قرى الجنوب

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من جمعية "راهبات العائلة المقدسة المارونيات " برئاسة رئيستها العامة الأم ماري أنطوانيت سعادة، التي عرضت عمل المؤسسات التابعة للرهبنة، على امتداد الأراضي اللبنانية، والصعوبات التي تواجهها نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، حيث اضطرت الرهبنة الى اقفال 6 مدارس من مدارسها الى اليوم.

واشارت الأم ماري، الى أن "نحن بنات من احب لبنان وائتمنا على الحفاظ عليه والتضحية من اجله وخدمة بناته وابنائه، دون تفرقة بين الطوائف، في التربية والتعليم، والصحة والاستشفاء، ودور الايتام والعجزة، وفي كل ميادين الرسالات. جئنا نؤكد لكم وقوفنا الى جانبكم في مشروع إعادة بناء الدولة والانسان في لبنان. وكلنا ثقة كما عهدناكم دائما، بانكم تقفون الى جانبنا لنكمل رسالتنا وشهادتنا المضيئة في الوطن وفي الشرق".

ولفتت الى ان "في التربية، ثقوا باننا نربي على فكر وروح مؤسسنا المكرم، على محبة الله والانسان ولبنان، ونحن مؤتمنات على 24 مؤسسة تربوية في لبنان. ممتدة من الشمال الى الجنوب، ومن البقاع الى الساحل، وغالبيتها في القرى النائية والمناطق الفقيرة. كما اننا نسهر على إدارة صرح جامعي من صلب رسالة الجمعية، هو جامعة العائلة المقدسة في البترون، في خدمة المنطقة وشبيبتها".

وذكرت أن "في الاستشفاء، نؤدي انبل الرسالات الإنسانية في المستشفى اللبناني الجعيتاوي، بمهنية عالية، وتضامن اجتماعي يشهد عليه الجميع، وتشهدون عليه بنفسكم".

من جهته، نوّه الرئيس عون بـ"أهمية العمل التربوي والاستشفائي للرهبنة عبر مؤسساتها العريقة، والذي يضاف إلى رسالتها الروحية السامية"، متمنياً عليها "المحافظة على مدارسها في المناطق النائية نظرا لحاجة هذه المناطق اليها، ولدعم أبناء هذه المناطق على البقاء في أرضهم، وخصوصاً في قرى الجنوب".

وأشاد من جهة أخرى بالخدمات التي يقدمها مستشفى الجعيتاوي التابع للرهبنة، والتطور الذي شهده برغم تحديات السنوات الأخيرة".