الراعي استقبل مجلس إدارة "تلي لوميار" وعرض أمورا كنسية وانمائية مع زواره

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من مجلس إدارة تلفزيون " تلي لوميار"، ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام جاك كلاسي، نائب الرئيس النائب نعمة افرام وألامين العام للمجلس الدكتور انطوان سعد، في زيارة تم خلالها البحث في أوضاع التلفزيون، حيث طلب الوفد من البطريرك ترؤس الجمعية العمومية التي ستنعقد في 30 نيسان في بكركي، وناقش معه أمورا تنظيمية وكنسية ومواضيع وطنية راهنة.

ثم التقى الراعي، قنصل جمهورية موريتانيا إيلي نصار في زيارة للتهنئة بعيد البشارة، وكانت مناسبة لعرض التطورات لا سيما الانتخابات البلدية والاختيارية في منطقةكسروان - الفتوح.

اثر اللقاء اشار نصار إلى أن "البحث تناول بعض الأمور الانمائية في المنطقة لا سيما استكمال وإنجاز الأعمال، وافتتاح مرفأ جونيه الذي يشكل عصبا اساسيا لمنطقة كسروان أكان على الصعيد السياحي والإنمائي والاقتصادي".

ومن الزوار على التوالي، رئيس رابطة الأخويات في لبنان ريمون خوري في حضور المشرف على الرابطة المطران الياس سليمان، القنصل شربل نصار والوزير السابق روجيه ديب.