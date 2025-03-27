شكرا لقرائتكم خبر عن الأمانة المركزية للفلاحين بحزب الجبهة الوطنية تناقش رؤيتها لتحقيق طموح المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت الأمانة المركزية للفلاحين بحزب الجبهة الوطنية، رؤيتها لخدمة الفلاحين وتحقيق نتائج إيجابية على المستوى الزراعي والاقتصادي وتبني قضاياهم والسعي لحل مشاكلهم وكيفية تذليل التحديات التي تواجههم.

استعرض اللجنة برئاسة ممدوح حمادة، خطة عملها وتم التركيز على الملفات ذات الأولوية في المرحلة القادمة، وعلى رأسها مشاكل الأسمدة ونقص التقاوي وزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتفعيل دور التعاونيات الزراعية وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدين وليد السعدني، وفؤاد حسب الله، وأعضاء الأمانة المركزية للأمانة الفلاحين ، محجوب الدياش ، محمد الشرقاوي ، منتصر عبدالوهاب، وفرج الحربي ، وعبدالرحيم سيد ، عاطف محمود.