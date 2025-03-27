ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان جهود وقف الحرب على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 ، في قصر البطين في أبو ظبي ، جهود وقف الحرب على قطاع غزة .

وأكد الزعيمان متانة العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين، وحرصهما على توسيع آفاق التعاون، بما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين.

وتم التأكيد على إدامة التنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالح البلدين ويسهم في تعزيز أمنهما واستقرارهما، وخدمة القضايا العربية.

وجرى بحث المستجدات بالمنطقة، خاصة الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد بالضفة الغربية، ورفض أية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأقام سمو الشيخ محمد بن زايد مأدبة إفطار تكريما لجلالة الملك والوفد المرافق.

ورافق جلالة الملك خلال الزيارة رئيس الوزراء جعفر حسان، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.

وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، وكبار المسؤولين.





المصدر : وكالات