الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 322 طفلًا خلال عشرة أيام في غزة 

وذكرت الصحة الفلسطينية أن نحو 600 طفل أصيبوا بجروح مختلفة، فيما قتل 855 فلسطينيًا منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينةً أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ عام ونصف ارتفع إلى 50,208 شهداء منهم أطفال ونساء.
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