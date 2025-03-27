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الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 322 طفلًا خلال عشرة أيام في غزة 

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الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 322 طفلًا خلال عشرة أيام في غزة 

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 322 طفلًا في قطاع غزة منذ 18 من الشهر الجاري، خلال عمليات القصف التي طالت عائلات بأكملها وتجمعات للأطفال.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن نحو 600 طفل أصيبوا بجروح مختلفة، فيما قتل 855 فلسطينيًا منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينةً أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ عام ونصف ارتفع إلى 50,208 شهداء منهم أطفال ونساء.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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