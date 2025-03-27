الصحة الفلسطينية: الاحتلال قتل 322 طفلًا خلال عشرة أيام في غزة 

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 322 طفلًا في قطاع غزة منذ 18 من الشهر الجاري، خلال عمليات القصف التي طالت عائلات بأكملها وتجمعات للأطفال.

وذكرت الصحة الفلسطينية أن نحو 600 طفل أصيبوا بجروح مختلفة، فيما قتل 855 فلسطينيًا منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينةً أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ عام ونصف ارتفع إلى 50,208 شهداء منهم أطفال ونساء.