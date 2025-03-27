ترامب هدد الاتحاد الأوروبي وكندا برسوم جمركية جديدة في حال عملهما على إيذاء بلاده اقتصاديا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"فرض رسوم جمركية إَضافية على الاتحاد الأوروبي وكندا في حال عملهما معا لإلحاق الأذى الاقتصادي بالولايات المتحدة".

واكد أن "إذا عمل الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق الأذى الاقتصادي بالولايات المتحدة فإن رسوما واسعة النطاق، أوسع بكثير من تلك المخطط لها راهنا، ستفرض عليهما من أجل حماية أفضل صديق حصل عليه كل واحد منهما".

وفي وقت سابق، اشارت المفوضية الأوروبية الى أن "الاتحاد الأوروبي كان بمثابة نعمة بالنسبة للولايات المتحدة"، ردا على الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اعتبر أن الاتحاد أنشئ من أجل "الإضرار" ببلاده.

وأوضحت في بيان أن "الاتحاد الأوروبي هو أكبر سوق للتجارة الحرة في العالم. وكان نعمة للولايات المتحدة". ودعت "للعمل معا للحفاظ على هذه الفرص لمواطنينا وشركاتنا، وليس ضد بعضنا البعض".

وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي، من خلال إنشاء سوق موحدة كبيرة ومتكاملة، عمل على تسهيل التجارة وخفض التكاليف بالنسبة للمصدرين الأميركيين وتوحيد المعايير واللوائح في 27 دولة".