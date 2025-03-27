أسهم أوروبا تهبط لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل تراجع قطاع السيارات

نزل مؤشر الأسهم الأوروبي الرئيسي إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم، نتيجة تراجع أسهم شركات صناعة السيارات بفعل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع المركبات وقطع غيارها المصنعة في الخارج بداية من الأسبوع المقبل.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1% مسجلاً أدنى مستوى له منذ 14 آذار. وانخفض المؤشر الرئيسي في ألمانيا التي تعد من أكبر موردي السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة 1.4%.

وانخفض سهم فولكس فاغن، الشركة الألمانية الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية نظراً لقاعدة التوريد الكبيرة لديها في المكسيك وعدم إنتاج علامتيها أودي وبورشه في الولايات المتحدة، 3.6%.

وتراجع سهم ستيلانتيس 6.4% وبي.إم.دابليو 3.9% وبورشه 4.2% وفولفو 2.5% وكونتيننتال لقطع غيار السيارات 2.5%.

وهبط المؤشر الفرعي لقطاع السيارات في أوروبا بأكثر من 3.3% ويتجه لمحو جميع مكاسبه التي حققها منذ بداية العام الجاري.

وتأثرت أسهم صناعة السيارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وآسيا بشدة، إذ ربما ترفع الرسوم الجديدة تكلفة شراء سيارة أميركية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات بسبب تضافر عمليات الإنتاج بين الشركات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.