"الأخبار": محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه تجمع للأهالي في حولا

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه تجمع للأهالي في محيط البركة في بلدة حولا".
وأوضحت أنّ "القنبلة الصوتية استهدفت شباناً كانوا يجهّزون لافتتاح مقهى في غرفة جاهزة في ساحة "بركة الحجر" في وسط حولا".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وعدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.
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