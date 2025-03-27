الجيش الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في إسرائيل للتحذير من صاروخ أطلق من اليمن

اعلن الجيش الإسرائيلي عن دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة في إسرائيل للتحذير من صاروخ أطلق من اليمن.
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي انفجارات في القدس، فيما تحدثت اخرى عن اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن.
واشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية الى دوي صفارات الإنذار في مناطق تل أبيب والقدس ووسط إسرائيل.
كما تحدثت يسرائيل هيوم عن دوي صفارات الإنذار وسط القدس وشارون عقب إطلاق صاروخ من اليمن.
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