الجيش الإسرائيلي زعم استهداف قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الليلة الماضية في معروب

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، استهداف "قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الليلة الماضية بمنطقة صور في جنوب لبنان"، في إشارة إلى الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة معروب ليل أمس.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أنّه "سيواصل العمل على إزالة أي تهديد لمواطني إسرائيل".

وأمس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة معروب أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وعدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.