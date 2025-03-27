"بلومبرغ": ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل العام الماضي إلى 6.8% وهو أدنى مستوى منذ عقود

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، عن "ارتفاع عجز الموازنة في إسرائيل العام الماضي إلى 6.8% وهو أدنى مستوى منذ عقود".

وحتى اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول 2023، كان العجز المالي يتسع بشكل معتدل، وكان ما يزال أقل من 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الإنفاق الفوري على الحرب والتعبئة الجماعية للاحتياطيين، وكذلك تقديم المساعدة للنازحين من المستوطنين الإسرائيليين الهاربين من حدود غزة والشمال عند الحدود مع لبنان، أدى إلى اتساع العجز المالي إلى 4.2 بالمئة في كامل عام 2023.

وبينما كانت وزارة المالية تحاول التخفيف من أرقام العجز من خلال احتساب الدعم الذي تعهدت به الولايات المتحدة، إلا أن الأخيرة لم تلتزم بكامل التعهدات البالغة قرابة 18 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.