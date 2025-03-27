"العربي الجديد": مخطط إسرائيلي لتهجير أهالي غزة عبر إجبار مصر على فتح الحدود

أفادت مصادر مصرية، عبر الـ"العربي الجديد"، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإحراج القاهرة من خلال مخطط يهدف إلى تهجير أهالي قطاع غزة بالقوة، وإجبار مصر على فتح الحدود مع غزة، عبر تكثيف الضربات على مدينة رفح جنوب القطاع، بالتحديد في المناطق المتاخمة للحدود مع مصر، كما حدث في تل السلطان، في محاولة للضغط على القاهرة، في ظل تزايد المجازر الإسرائيلية بحق الغزيين، يأتي ذلك بعد إعلان القاهرة رفضها عدة مرات الاستجابة للضغوط الأميركية والإسرائيلية في هذا الصدد".

وأشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي كان قد أبلغ المسؤولين في القاهرة، رسمياً، رفضه المقترح المصري بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم موافقة حركة "حماس". ووفقاً للمصادر المصرية، فإن جميع المقترحات التي قدمتها القاهرة خلال الأيام والساعات الماضية فشلت جميعاً، فيما رفضت الإدارة الأميركية تقديم أي ضمانات بشأن الضغط على رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وكشفت المصادر أن آخر المقترحات التي قدمتها القاهرة، وقوبلت بالرفض من جانب إسرائيل، كانت هدنة إنسانية خلال أيام عيد الفطر، مؤكدة أن المقترح لم يلق أيضاً قبولاً أو ترحيباً لدى المبعوث الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وشددت المصادر على أن هناك اتجاهاً لفرض مزيد من الضغط الميداني على حركة "حماس"، من أجل دفعها للقبول بالشروط الإسرائيلية والأميركية.