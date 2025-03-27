"النشرة": الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في يحمر الشقيف

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في يحمر الشقيف.
في وقت سابق من صباح اليوم، أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة الدبش في يحمر الشقيف، موضحًا أنّ عدد القذائف المدفعية التي استهدفت المنطقة وصلت إلى 13 قذيفة.
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع، وعدم تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.
وأمس، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة معروب أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطن".
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