"LBCI": الأحزاب المسيحيّة ستدفع باتجاه عدم التصويت اليوم على حاكمية المركزي بهدف الوصول للتوافق

أفاد معلومات قناة الـ"LBCI"، بأنّ "الأحزاب المسيحيّة ستدفع باتجاه عدم التصويت اليوم على حاكمية مصرف لبنان بهدف افساح المجال للوصول الى توافق يعطي اشارة ايجابية الى الخارج بموضوع الاصلاحات والتضامن الحكومي".

وكانت قد ذكرت القناة في وقت سابق، أنّ "لا صحة لما يحكى عن اتفاق بعدم طرح مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء تحت بند تعيينات مختلفة، ورئيس الجمهورية جوزاف عون لا يزال يعمل على إنجاز الأمر اليوم"، مشيرة الى أن "الإحتماع الذي سيسبق الجلسة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام سيكون حاسمًا في تقرير مسار هذه المسألة".