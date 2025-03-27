وزير الزراعة اعلن حالة الطوارئ في قطاع الغابات: لضرورة التصدي للتعديات التي تهدد الثروة الحرجية بالبلاد

أعلن وزير الزراعة، نزار هاني، حالة الطوارئ في قطاع الغابات، مشددًا على "ضرورة التصدي للتعديات التي تهدد الثروة الحرجية في البلاد".

وأكد هاني، في بيان رسمي، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وطنية لحماية الغابات وتعزيز استدامتها، مع اعتماد إجراءات صارمة للحد من الأنشطة غير القانونية التي تضر بالنظام البيئي وتسرّع وتيرة التصحر"، لافتا الى ان "لمواجهة هذا الواقع المقلق، تتخذ وزارة الزراعة سلسلة من التدابير الحازمة، منها، التعاون مع وزارة الدفاع الوطني، تزويد وزير الدفاع بلائحة بالمناطق التي تشهد قطعًا جائرًا للأشجار، مع إصدار تعليمات مشددة لضبط المخالفات فورًا".

بالاضافة الى "الإيعاز الى المحاكم العدلية التشدد والاسراع في إصدار الأحكام اللازمة، وفرض عقوبات مشددة لمنع تكرار التعديات. وتعزيز الرقابة الميدانية، فبالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات، تم إنشاء نقطة اتصال مركزية لضبط المخالفات بالتنسيق مع مراكز الأحراج وحراس الغابات".

في هذا السياق اتخذت الوزارة قرارات تتعلّق في "وقف العمل برخص التشحيل لعام 2025 اعتبارًا من 1 نيسان، ووقف إصدار وتجديد رخص إنتاج الفحم ابتداءً من 1 حزيران 2025. تكثيف الدوريات الميدانية من قبل مراكز الأحراج، مع فرض محاضر ضبط فورية بحق المخالفين، والاستعانة بالقوى الأمنية والجيش عند الحاجة. إعادة النظر في تراخيص الاستصلاح الزراعيلضمان توافقها مع معايير الزراعة الحرجية المستدامة. كما إيقاف عمليات إنشاء الأبنية في أراضي الغاباتبالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني".

وحثّ هاني "المواطنين على التعاون مع الجهات المختصة لحماية الغابات من التعديات"، مؤكدًا أن "الحفاظ على البيئة الحرجية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، وأن العمل الجماعي هو السبيل لضمان استدامة هذه الثروة الطبيعية للأجيال القادمة".