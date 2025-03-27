افاد مراسل "النشرة" في حاصبا، بانه يسجل تحليق لطائرة استطلاع إسرائيلية تجسسية فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والعرقوب وصولا حتى أجواء البقاعين الشرقي والغربي المشرف على منطقة راشيا الوادي، امتدادا حتى مرتفعات الجولان السوري المحتل، وخاصة المرتفعات الغربية لجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طائرة استطلاع فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة والعرقوب وصولا الى البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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