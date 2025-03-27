رجي يقوم بـ"كبسة" على موظفي الخارجية: يمنع أن تتقاضوا من السماسرة ومكاتب الترجمة ممنوعة ويمنع فتح المكاتب قبل الثامنة صباحاً

انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي تظهر قيام وزير الخارجية والمغتربين جو رجي بـ"كبسة" على موظفي الوزارة، حيث ظهر وهو يؤنب أحد الموظفين بسبب تأخره على الدوام الرسمي.

وتمنى رجي على الموظفين أن تكون هذه الزيارة الأخيرة له لهم، مشدداً على أن أحداً لا يؤثر عليه، متوجهاً إلى الموظفين بالقول: "يجب أن نتخلص من السماسرة الموجودين في الخارج"، مضيفاً: "أنتم تعرفون من هم في الخارج، لا تاخذوا منهم المعاملات".

واردف "نازعين صيت الخارجية، ولا واسطة بتمشي معي، ما بيبقى راس منكم". وقال: "يمنع أن تتقاضوا من السماسرة، ومكاتب الترجمة ممنوعة، ويمنع فتح المكاتب قبل الثامنة صباحاً".