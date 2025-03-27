افاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان أن "مواطنا أصيب بجروح في بلدة حولا جراء القاء قنبلة من مسيرة للعدو الإسرائيلي كانت تحلق في أجواء البلدة".

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: جريح في بلدة حولا جراء القاء محلّقة إسرائيلية قنبلة صوتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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