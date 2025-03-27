افادت معلومات للـLBCI، بأن "لا صحة لما يحكى عن اتفاق بعدم طرح مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان في جلسة مجلس الوزراء تحت بند تعيينات مختلفة، ورئيس الجمهورية جوزاف عون لا يزال يعمل على إنجاز الأمر اليوم"، مشيرة الى أن "الإحتماع الذي سيسبق الجلسة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام سيكون حاسمًا في تقرير مسار هذه المسألة".

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـLBCI: الرئيس عون لا يزال يعمل على إنجاز مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.