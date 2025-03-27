جابر: انا مع التوافق على موضوع حاكم مصرف لبنان ولدي اسم ثالث من خارج الأسماء المتداولة والإصطفاف السياسي

امل وزير المال ياسين جابر في تصريح للـLBCI، "الا يطرح موضوع حاكم مصرف لبنان على التصويت"، مشيرا الى انني "مع التوافق واللائحة التي سأعرضها تضم اسمين كريم سعيد وأدي الجميل أما جيمي باز فقد انسحب بعد الضجة التي حصلت ولكن لدي اسم ثالث من خارج الأسماء المتداولة والإصطفاف السياسي".

في هذا السياق، افادت معلومات الـLBCI، بأن "رئيس الحكومة نواف سلام مستعدّ للذهاب الى أبعد الحدود اذا شكّل موضوع حاكم مصرف لبنان "تحدٍّ" له علمًا ان كل الجهود تُبذل من أجل توافق او مخرج يؤدي الى توافق في هذا الملف".