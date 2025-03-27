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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر في مناطق عدة

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الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر في مناطق عدة

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أنّ "بتاريخ 27 /3 /2025، ما بين الساعة 10.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة وقنابل عنقودية من مخلفات العدوان الإسرائيلي في المناطق التالية: جرد رأس بعلبك، منطقة حنيدر– عكار، بلدة معركة – صور، حقل القليعة – مرجعيون، بلدة زوطر الشرقية – النبطية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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