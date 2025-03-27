فضيحة مدوية.. أرقام كبار مسؤولي ترامب وبياناتهم السرية تباع على الإنترنت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: فيما لا تزال أصداء "فضيحة سيغنال" كما سميت تتردد في أميركا، عقب استخدام أهم مستشاري الأمن للرئيس الأميركي دونالد ترامب تطبيق التراسل المجاني هذا لمناقشة ضربة عسكرية وشيكة على قواعد الحوثيين في اليمن، أطلت معلومات جديدة.

فقد تبين أن بيانات الاتصال الخاصة ببعض هؤلاء المسؤولين، بما في ذلك أرقام هواتفهم المحمولة، متاحة مجانًا على الإنترنت، وفق ما نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية.

إذ عثر على أرقام هواتف محمولة وعناوين بريد إلكتروني وحتى بعض كلمات مرور كبار المسؤولين الأميركيين.

فعبر استخدام محركات بحث تجارية، بالإضافة إلى بيانات عملاء مخترقة نُشرت سابقا على الإنترنت، أمكن العثور على بعض بيانات الاتصال المتعلقة بمستشار الأمن القومي الأميركي مايك والتز، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

في حين تبين أن معظم هذه الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني لا تزال قيد الاستخدام، وبعضها مرتبط بملفات شخصية على منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام ولينكدإن.

وقد استُخدمت لإنشاء حسابات دروبوكس وملفات شخصية في تطبيقات تتتبع البيانات الجارية.

كما عثر أيضا على حسابات واتساب لأرقام الهواتف المعنية، وحتى حسابات سيغنال في بعض الحالات.

وكانت فضيحة سيغنال تفجرت قبل 3 أيام عقب مشاركة رئيس تحرير مجلة "ذي أتلانتيك" جيفري جولدبرج عن طريق الخطأ، في دردشة عبر التطبيق ضمت كبار مسؤولي الأمن في إدارة ترامب، لمناقشة غارات على مواقع في اليمن.

في حين قلل البيت الأبيض من أهمية المعلومات التي نوقشت عبر تلك الدردشة، مؤكدا أنها لم تكن مصنفة سرية على الإطلاق، ولم تكشف معلومات عن خطط حربية على الإطلاق.

إلا أن الكشف عن مشاركة خطط هجومية بالغة الحساسية عبر تطبيق مراسلة تجاري، وربما عبر هواتف شخصية، أثار غضبا في واشنطن ودعوات من قبل الديمقراطيين لإقالة أعضاء فريق ترامب للأمن القومي.

