شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ مهنئا الرئيس السيسى بعيد الفطر : حفظكم الله وأيدكم بنصره والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وقال عبد الرازق:" يسرّني ويشرفني، بالأصالة عن نفسي و بالنيابة عن أعضاء المجلس، أن أرفع إليكم بأسمى آيات التهنئة وأصدق مشاعر المباركة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على فخامتكم وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركة.

وتابع عبد الرازق:" وفي هذه المناسبة المباركة، نتضرع إلى الله العلي القدير أن يحفظكم بعنايته، وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية، وأن يسدد خُطاكم في مسيرتكم الوطنية الرشيدة التي ترنو إلى رفعة هذا الوطن وعزّة شعبه العظيم، حفظكم الله لمصر، وحفظ مصر بكم، وبارك جهودكم، وأيّدكم بنصر من عنده في كل ما فيه خير وعدل ورخاء.