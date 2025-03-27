شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: نشر الوعى وتعزيز الروح الوطنية أفشل مخطط الشائعات ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على تعزيز الوعى، والرئيس عبد الفتاح السيسي ،في كل كلماته وخطاباته يتطرق إلى أهمية الوعى، وأن الدولة المصرية قوية بشعبها الواعي المستنير، خاصة في ظل ما نشهده من كم غير مسبوق من الشائعات والأكاذيب للنيل من استقرار الدولة وتشويه الصورة العامة.

وأوضح هندي، أن الفترة الأخيرة تشهد نشر الشائعات والأكاذيب بهدف تضليل الرأى العام وتشويه الحقائق، زعزعة استقرار المجتمع المصرى، وهو ما يستوجب تعزيز الوعى الوطنى لمواجهة المحاولات المستمرة لزعزعة الأمن والاستقرار فى مصر، خاصة وأن هذه الشائعات جزء من استراتيجية تهدف إلى إحداث انقسام داخلي بين أبناء الشعب المصرى، وتُستغل كأداة لتشويه صورة مؤسسات الدولة، خاصة فى ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وأشار عضو النواب، إلى أن نشر الوعى وتعزيز الروح الوطنية هما السلاح الوحيد لمواجهة المحاولات المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار فى البلاد، إضافة للجهود التي اتخذتها الدولة والتدابير الصارمة لمواجهة هذه الشائعات من خلال تعزيز الإعلام الوطنى، والتأكد من صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر مختلف الوسائل، والعمل بالتوازي من قبل الحكومة مع المجتمع المدنى لمكافحة الأخبار الكاذبة، فى حين أن الشعب المصرى أصبح أكثر وعيًا بتلك المحاولات وأظهر وحدة فى التصدى لأكاذيب الإخوان.