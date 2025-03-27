شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة تطلق مبادرة "كلنا معاك" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت أمانة حزب المؤتمر بالقاهرة مبادرة "كلنا معاك" لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتثقيف الشباب وتنمية مهاراتهم في إدارة المشروعات.

جاءت المبادرة بتوجيهات الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، واللواء طارق رسلان الأمين العام للحزب، وبتعليمات القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة، ومتابعة القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد للتقييم والمتابعة، والمهندس هيثم أمان الأمين المساعد لشؤون التنظيم بالقاهرة.

وعقدت أمانة القاهرة بحزب المؤتمر اجتماعًا برئاسة أحمد حماد أمين التنظيم بالحزب، لمناقشة سُبُل دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل للشباب.

وأعلنت، عقد عدد من ورش العمل والندوات التوعوية في مختلف أقسام ومناطق القاهرة؛ لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجههم، والإلمام بالتفاصيل الفنية والقانونية المرتبطة بمشروعاتهم، وكذلك تطويرها.

وقال أحمد حماد أمين التنظيم بأمانة القاهرة، إن المبادرة ستشمل دعم أصحاب المشروعات من خلال تقديم الإرشادات الخاصة بكيفية البدء في المشروع، والمستندات المطلوبة، وطرق التمويل المناسبة وفقًا لطبيعة كل نشاط، وكذلك كيفية التعامل مع المخاطر التي تحيط بالنشاط المطلوب تمويله.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، إن المبادرة تأتي في إطار رؤية الحزب لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن توفر هذه الورش فرصة كبيرة لأصحاب الأعمال الصغيرة للحصول على التمويل الذي يحتاجونه لدفع مشاريعهم إلى الأمام، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في السوق.

شارك في الاجتماع، سالي صلاح أمينة الإعلام، ومصطفى الرفاعي أمين الشباب، والدكتور محمد الشوربجي رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور محمد سعودي رئيس لجنة المشروعات، وشيرين شاهين مقرر لجنة بأمانة الإعلام.