شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: كلمة الرئيس السيسى باحتفالية ليلة القدر تؤكد تماسك الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، أن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الاحتفال بليلة القدر، التي تتزامن مع نفحات الإيمان تأتي لتبعث رسالة قوية من الطمأنة للشعب المصرى، وتعكس التزام القيادة السياسية العميق بمواصلة الدفاع عن القيم والمبادئ التي تميز مصر وشعبها.

وقال النائب أحمد إدريس: "لقد أكد السيد الرئيس السيسي في كلمته خلال احتفالية ليلة القدر على أن مصر ستظل متماسكة، وأن الشعب المصري أظهر في أوقات التحديات الكبرى صمودًا لا مثيل له، ووحدتنا وصلابتنا تمثل أساس قوتنا وعزيمتنا، وهي التي ستظل مفتاح عبورنا لجميع الصعاب والتحديات في المستقبل."

كما أشار النائب إدريس إلى تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وأنها ستستمر في السعي الجاد لتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ كافة مراحل الحل السلمي. "هذا الموقف يبرز أن مصر ليست فقط قوة إقليمية ذات تأثير، ولكنها أيضا دولة تحترم حقوق الشعوب وتسعى لتحقيق العدالة والسلام في المنطقة"، أضاف النائب أحمد إدريس.

وتابع النائب أحمد إدريس قائلاً: "الرئيس السيسي قد توجه كذلك بتقديره الكبير لشيخ الأزهر، الذي يعد منارة علمية وفكرية، وأعرب عن تمنياته له بالشفاء العاجل، وهو ما يبين العلاقة الوثيقة بين القيادة السياسية والمرجعية الدينية في مصر."

وفي نهاية تصريحه، أشاد النائب أحمد إدريس بتأكيد الرئيس السيسي على أهمية الحفاظ على هوية مصر وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاونًا شاملاً بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية لبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.