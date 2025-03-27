شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا.. اعتقال 11 شخصًا في مداهمات واسعة ضد جرائم المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

جرائم المخدرات في أوروبا

الاتجار بالمخدرات في أوروبا

الدمام - شريف احمد - شنت سلطات الأمن حملة مداهمات وتفتيش واسعة النطاق على مستوى أوروبا ضد جرائم المخدرات المنظمة.وفتشت قوات الأمن منذ صباح اليوم الخميس، عقارات سكنية وتجارية في ألمانيا وبلجيكا وهولندا وبولندا وإسبانيا.ونفذت 11 مذكرة اعتقال ضد مشتبه بهم، حسبما أعلنت الوكالة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية.ووفقا للبيانات، قُبض على شخص آخر مؤقتا وتفتيش 32 عقارًا، ولا تزال الإجراءات والتحقيقات مستمرة. وبحسب بيانات السلطات، تركزت الحملة في منطقة كولونيا/بون.وتأتي الحملة على خلفية تحقيق في الاشتباه في الاتجار بالمخدرات "بكميات لا يستهان بها". وأوضحت السلطات أن الهدف من الحملة أيضا تحريز أدلة ومصادرة أصول.وبحسب البيانات، فإن عمليات التفتيش في ألمانيا شملت أيضا آخن وبون وأويسكيرشن وكولونيا وأوبربيرجش وراين-إرفت وراين-زيج، وولايتي بادن-فورتمبرج وراينلاند-بفالتس.