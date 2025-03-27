شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية والان مع تفاصيل الخبر

في تأكيد جديد على التزام الحكومة بمبدأ الحياد تجاه الأحزاب السياسية، أعلن حزب المستقلين الجدد أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وهو ما جاء متسقًا مع تصريحات وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي خلال سحور نظمه الحزب، بحضور عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة.

وأشار د. هشام عناني إلى أن الشهر الكريم شهد نشاطًا سياسيًا مكثفًا يعكس رغبة الأحزاب في تعزيز المساحات المشتركة بينها، مؤكدًا أن هذا لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعًا ملموسًا. وأضاف أن الحوار الوطني لعب دورًا رئيسيًا في تقريب وجهات النظر، وترسيخ مفهوم الاصطفاف الوطني كضرورة لحماية البلاد، رغم التباينات السياسية.

وشدد الحزب على التزام الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لدعم التعددية السياسية وفتح المجال أمام جميع القوى التي تدرك دقة المرحلة ومسؤولياتها الوطنية، مع التأكيد على عدم وجود خطوط حمراء طالما أن الحوار يصب في مصلحة الوطن.