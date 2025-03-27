شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير حكومى: مستهدف إنشاء شبكات صرف بطول 220 كم بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

تضمن تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027)، ما تم فى ملف تنمية وتطوير القرى المصرية والمراكز في المناطق الريفية.

ووفقا للتقرير، أنه في إطار استهداف تحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، وتحسين البيئة العمرانية للمناطق الريفية، من المستهدف إعداد الأحوزة العمرانية للعديد من المناطق بالعزب والكفور والنجوع التابعة لمدن وقرى، وقد تم اعتماد 193 حيزًا عمرانيا من اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة، إلى جانب استهداف إعداد مخطط استراتيجي عام لعدد 193 قرية.

وفي إطار الاهتمام بخدمات الصرف الصحي بالقرى، من المستهدف إنشاء شبكات صرف صحي بطول 1938 كم بالمرحلة الأولى من حياة كريمة، فضلاً عن شبكات مياه الشرب بإجمالي طاقة 245 ألف م ٣/ يوم، وعلى مستوى المدن من المستهدف إنشاء شبكات صرف صحي بطول 220 كم بالمرحلة الثانية من قرى حياة كريمة.

وفي إطار الاهتمام بتحسين خدمات الصرف الصحي بالقرى من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، فمن المستهدف إنشاء شبكات صرف صحي بالقرى بطول 221 كم بإجمالي طاقة 56.5 ألف م/ يوم، وبطول 250 كم بالمدن.