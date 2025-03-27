اليابان تبدأ علاج فلسطينيين مصابين في الحرب

ابوظبي - سيف اليزيد - طوكيو (وكالات)

أعلنت اليابان، أمس، أنها بدأت قبول عدد من الفلسطينيين لعلاجهم من إصابات تعرضوا لها خلال الحرب على قطاع غزة.

وأوضح وزير الدفاع جين ناكاتاني، في بيان، أن اليابان ستعالج امرأتين فلسطينيتين أصيبتا في الهجمات الإسرائيلية على غزة، ونقلتا سابقاً إلى مستشفى في مصر.

وأكد أن «اليابان ستلعب دوراً استباقياً ليس فقط في جهود الإغاثة الإنسانية الطارئة، ولكن أيضاً في دعم إعادة إعمار غزة على المدى المتوسط ​​والطويل».

وكان رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو صرح في فبراير الماضي، بأن حكومته تدرس سبل تقديم مساعدات طبية للفلسطينيين، بما في ذلك برامج تعليمية.