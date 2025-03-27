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غارات أميركية تستهدف «داعش» شمالي الصومال

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غارات أميركية تستهدف «داعش» شمالي الصومال

ابوظبي - سيف اليزيد - مقديشو (الاتحاد)

شنت طائرات حربية أميركية، ضمن عمليات مكافحة الإرهاب، غارات جوية مكثفة على «وادي ميرال» في محافظة بري  بولاية بونتلاند، شمالي الصومال، حيث تتحصن عناصر تابعة لتنظيم «داعش». 
وأعلنت إدارة بونتلاند، في بيان  صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أن الغارات استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر «داعش»، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية. 
وأوضحت قوات الأمن في بونتلاند أن القصف ألحق خسائر بالإرهابيين، إلا أن حجم الأضرار لم يتم تأكيده بشكل نهائي حتى الآن. 
ويقدر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في الصومال بحوالي 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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