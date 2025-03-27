شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الصديقية عضو التحالف الوطنى تنفذ مائدة إفطار فى مساكن عثمان للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نظمت المؤسسة الصديقية، مائدة إفطار جماعية في مساكن عثمان للأسر الأولى بالرعاية.

جاءت هذه المبادرة ضمن الأنشطة الرمضانية التي تنفذها المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني، حيث تم توزيع وجبات إفطار على العائلات في المنطقة، بهدف توفير الدعم الغذائي للمستفيدين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرصها على المشاركة الفعالة في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في الشهر الكريم، كما تعمل المؤسسة على تنفيذ العديد من الأنشطة الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف حياة الأسر الأولى بالرعاية وتقديم المساعدة لهم بما يعزز من التكافل الاجتماعي في المجتمع.

تستمر المؤسسة في تنفيذ العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية تحت مظلة التحالف الوطني، لتقديم الدعم والرعاية للأسر التي تحتاج إلى المساعدة في مختلف أنحاء الجمهورية.