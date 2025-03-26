شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجي قمحة: مطالب غزة برحيل حماس مرحلة خطيرة تصل لها القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، أن مطالب غزة برحيل حماس مرحلة خطيرة تصل لها القضية الفلسطينية، فنحن أمام مرحلة إما أن نكون أو لا نكون، وهى مرحلة دخلنا فيها بفعل تصرفات غير مسؤلة، ومازالت بعض الأطراف تصر على ممارستها من الجانبين، سواء حركة حماس أو حكومة الإحتلال الإسرائيلى.



وأضاف أحمد ناجي قمحة خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أننا فى سياق التعامل مع الإدارة الأمريكية ولا أحد يعلم بما تخطط له ولا بنواياها الحقيقية، هى شريك استراتيجى وراعى رئيسى لعملية السلام، ولكن فى نفس الوقت تقدم الدعم اللامحدود لإسرائيل.

اوضح أحمد ناجى قمحة، مطالبين أمام العالم بان نقدم صورة مختلفة للعقل الفلسطينى، ونقول للعالم بأن العقل الفلسطينى يهدف إلى التعايش السلمى، والتخلص من كل الأفكار العنيفة، ويعلى مصالح القضية الفلسطينية من مصالح آنية أو ذاتية أو شخصية.