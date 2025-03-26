شكرا لقرائتكم خبر عن جمال رائف: غضب شعبى داخل غزة والشعب الفلسطينى يحتاج لانفراجة سياسية والان مع تفاصيل الخبر

علق الكاتب الصحفي جمال رائف، على مطالب أهالى بغزة برحيل حركة حماس، قائلا:" نحن بصدد غضب شعبى فى الداخل الخاص بقطاع غزة يحتاج إلى انفراجة سياسية وحل سياسى، والحل السياسى الآن أصبح أولوية قصوى، لأن القطاع منكوب، ودمار فى البنية التحتية والصحيةـ وتأزم فى سبل الحياة".

وأضاف جمال رائف خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المواطن الفلسطينى الآن داخل قطاع غزة يبحث عن المستقبل الخاص بالقطاع والقضية الفلسطينية وبالتالى يحتاج لحل سياسى عاجل والذى يجب أن يكون متواجدا على طاولة القيادات الفلسطينية ونحتاج إلى الوحدة الفلسطينية والصف الفلسطينى.

وأكد جمال رائف أنه يجب أن تعلو راية فلسطين فوق أى راية وألا يكون هناك إعلاء أى مسميات أو رايات فوق الراية الفلسطينية، بل يجب أن تكون القضية الفلسطينية ورايتها ومصلحة المواطن الفلسطيني فوق كل اعتبار ووقف المزيد من نزيف الدماء، من خلال الحلول السياسية.