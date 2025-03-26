الجيش الأميركي يعلن فقدان 4 جنود في ليتوانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الأميركي، اليوم الأربعاء، فقدان أربعة جنود أميركيين في منطقة تدريب خارج العاصمة الليتوانية "فيلنيوس"، مشيراً إلى أن عمليات البحث عنهم جارية.

وذكر بيان صادر عن مكتب الشؤون العامة لقيادة عمليات الجيش الأميركي في أوروبا وأفريقيا في فيسبادن بألمانيا، أن الجنود كانوا يجرون تدريباً تكتيكياً مقررا في ذلك الوقت.

وأفاد البيان أنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفر مستجدات جديدة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الليتوانية العامة، أن أربعة جنود أميركيين ومركبة أميركية فقدوا بعد ظهر أمس الثلاثاء، أثناء تدريب في ساحة تدريب في "بابرادي"، وهي بلدة تقع على بعد أقل من 10 كيلومترات من الحدود مع بيلاروسيا.