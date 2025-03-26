شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تشترط انسحاب روسيا من أوكرانيا قبل رفع العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن الانسحاب "غير المشروط" للقوات الروسية من "كامل أراضي" أوكرانيا هو أحد الشروط الرئيسية لرفع العقوبات الأوروبية على روسيا أو تخفيفها.

وقال المتحدث إن "إنهاء العدوان الروسي غير المبرر في أوكرانيا والانسحاب غير المشروط لكل القوات العسكرية الروسية من كامل أراضي أوكرانيا هما شرطان أساسيان لتعديل العقوبات أو رفعها".

