شكرا لقرائتكم خبر عن وقفه احتجاجية بالصحفيين تنديدا بالحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

نظم عدد من النشطاء والمواطنين اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين تنديدا بالحرب القائمة في غزة والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون العلم الفلسطينى وعدد من اللافتات التى تندد باختراق الهدنة واستكمال العمليات العسكرية بغزة، ومنع إدخال المساعدات، بالإضافة إلى ترديد الهتافات التى تندد بالعدوان الإسرائيلي والمطالبة بالتدخل الدولي لإنقاذ حياة الفلسطينيين، ومحاسبة المسئولين عن تلك المجازر .